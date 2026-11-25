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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yasin Ayah 39
Yasin
39
36:39
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ٣٩
وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَـٰهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ٣٩
وَالْقَمَرَ
قَدَّرْنٰهُ
مَنَازِلَ
حَتّٰی
عَادَ
كَالْعُرْجُوْنِ
الْقَدِیْمِ
۟
Dan telah Kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga (setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir) kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua.
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Tafsir Fathul Majid
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