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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussilat Ayah 35
Fussilat
35
41:35
وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم ٣٥
وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍۢ ٣٥
وَمَا
یُلَقّٰىهَاۤ
اِلَّا
الَّذِیْنَ
صَبَرُوْا ۚ
وَمَا
یُلَقّٰىهَاۤ
اِلَّا
ذُوْ
حَظٍّ
عَظِیْمٍ
۟
Dan (sifat-sifat yang baik itu) tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar.
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