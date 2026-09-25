{باشترین وته وتهى بانگخوازان و بانگبێژانه} [ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ ] كێ ههیه وتهی لهو كهسه باشتر بێت كه بانگی خهڵكی ئهكات بۆ لای یهكخواپهرستی و گوێڕایهڵی خوای گهوره، وتراوه مهبهست پێی بانگدهرانیشه كه بانگی خهڵكی دهكهن بۆ نوێژ كردن [ وَعَمِلَ صَالِحًا ] وه خۆیشی كردهوهی چاك ئهكات، نهك وهك ئهو كهسانهی كه فهرمان به خهڵكی دهكهن به چاكهو خۆیان نایكهن، وه بهرههڵستی خهڵكی دهكهن له خراپهو خۆیان دهیكهن [ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٣٣) ] وه ئهلێ: منیش یهكێكم له موسڵمانان.