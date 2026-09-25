Ангелы подталкивают верующих творить благие дела в этом мире и делают их прекрасными в их глазах, а также предостерегают их от совершения грехов и вызывают в них отвращение к ним. Кроме того, они молят Аллаха за верующих и поддерживают их в несчастьях и при опасностях, особенно, перед смертью, во мраке могиле, на ристалище Судного дня и на мосту Сырат, который проложен над Адской Пропастью. Они также будут препровождать правоверных в Рай и поздравлять их с тем, что Аллах миловал и почтил их. Всевышний сказал: «Ангелы будут входить к ним через любые врата. Мир вам за то, что вы проявили терпение! Как же прекрасна Последняя обитель!» (13:23–24). Они возвестят верующим о том, что в Раю для них уготованы разные удовольствия и наслаждения, которых не видывали очи, о которых не слышали уши и которые даже не приходили в голову людям.