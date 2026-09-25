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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussilat Ayah 27
Fussilat
27
41:27
فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم اسوا الذي كانوا يعملون ٢٧
فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ عَذَابًۭا شَدِيدًۭا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ ٱلَّذِى كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ٢٧
فَلَنُذِیْقَنَّ
الَّذِیْنَ
كَفَرُوْا
عَذَابًا
شَدِیْدًا ۙ
وَّلَنَجْزِیَنَّهُمْ
اَسْوَاَ
الَّذِیْ
كَانُوْا
یَعْمَلُوْنَ
۟
Maka sungguh, akan Kami timpakan azab yang keras kepada orang-orang yang kafir itu, dan sungguh, akan Kami beri balasan mereka dengan seburuk-buruk balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
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