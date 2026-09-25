Всевышний сообщил об ужасной участи, которая постигнет тех, кто не верует в знамения Аллаха и открыто заявляет об этом, кто считает лжецами Его посланников, питает к ним вражду и сражается против них. В День воскресения их соберут перед Адом. Их будут гнать и обращаться при этом с ними будут грубо и жестоко, так что идущие последними будут сталкиваться с теми, кто идет в первых рядах. В тот день они не смогут избежать этой участи: они не в силах будут помочь себе и облегчить свои страдания, и никто другой не станет помогать им в этом. А когда они достигнут Ада, то захотят и даже попытаются отречься от тех грехов, которые они совершили на земле, но тогда каждая часть их тел будет свидетельствовать против них, говоря: «Я совершила то-то и то-то в такой-то день». Всевышний особо отметил уши, глаза и кожу, потому что эти три органа совершают большую часть грехов.