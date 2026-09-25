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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussilat Ayah 19
Fussilat
19
41:19
ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون ١٩
وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ١٩
وَیَوْمَ
یُحْشَرُ
اَعْدَآءُ
اللّٰهِ
اِلَی
النَّارِ
فَهُمْ
یُوْزَعُوْنَ
۟
Dan (ingatlah) pada hari (ketika) musuh-musuh Allah digiring ke neraka lalu mereka dipisah-pisahkan.
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