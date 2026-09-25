Самуд - некогда известный народ, живший в местечке Хиджр и прилежащих к нему поселениях. Всевышний Аллах отправил к ним Своего пророка Салиха, который призвал их уверовать в Единого Аллаха и предостерег их от многобожия. Аллах даровал им в качестве великого знамения верблюдицу. Они не тратили средств на ее содержание, и она питалась только дарами земли. Милостивый Аллах позволил им день пить ее молоко, а день - пить воду, и велел беречь ее. Тем самым Он наставил их на прямой путь, то есть ясно указал им на него. Несмотря на то, что истина дошла до всех погубленных народов и прямой путь был ясен всем им до того, как их постигла Божья кара, Господь выделил из их числа самудян. Причина же этого в том, что явленное им знамение Аллаха было столь ярким, что коснулось их всех, от мала до велика, как мужчин, так и женщин. Именно поэтому Аллах особо подчеркнул, что Он разъяснил самудянам истину и наставил их на прямой путь. Однако из-за своего бесчестия и своей злобы они предпочли вере и знаниям неверие и заблуждение. Их поразило унизительное наказание, но Аллах не был несправедлив к ним - они получили только то, что заслужили. Что же касается пророка Салиха и его правоверных и богобоязненных последователей, которые боялись погрязнуть во многобожии и грехах, то они были спасены от наказания.