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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussilat Ayah 18
Fussilat
18
41:18
ونجينا الذين امنوا وكانوا يتقون ١٨
وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ١٨
وَنَجَّیْنَا
الَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا
وَكَانُوْا
یَتَّقُوْنَ
۟۠
Dan Kami selamatkan orang-orang yang beriman karena mereka adalah orang-orang yang bertakwa.
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Tafsir Fathul Majid
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