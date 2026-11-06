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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa' Ayah 98
An-Nisa'
98
4:98
الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ٩٨
إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةًۭ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًۭا ٩٨
اِلَّا
الْمُسْتَضْعَفِیْنَ
مِنَ
الرِّجَالِ
وَالنِّسَآءِ
وَالْوِلْدَانِ
لَا
یَسْتَطِیْعُوْنَ
حِیْلَةً
وَّلَا
یَهْتَدُوْنَ
سَبِیْلًا
۟ۙ
Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan (untuk berhijrah),
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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