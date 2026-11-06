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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa' Ayah 93
An-Nisa'
93
4:93
ومن يقتل مومنا متعمدا فجزاوه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ٩٣
وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًۭا مُّتَعَمِّدًۭا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَـٰلِدًۭا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًۭا ٩٣
وَمَنْ
یَّقْتُلْ
مُؤْمِنًا
مُّتَعَمِّدًا
فَجَزَآؤُهٗ
جَهَنَّمُ
خٰلِدًا
فِیْهَا
وَغَضِبَ
اللّٰهُ
عَلَیْهِ
وَلَعَنَهٗ
وَاَعَدَّ
لَهٗ
عَذَابًا
عَظِیْمًا
۟
Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.
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