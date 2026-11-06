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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa' Ayah 85
An-Nisa'
85
4:85
من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيية يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا ٨٥
مَّن يَشْفَعْ شَفَـٰعَةً حَسَنَةًۭ يَكُن لَّهُۥ نَصِيبٌۭ مِّنْهَا ۖ وَمَن يَشْفَعْ شَفَـٰعَةًۭ سَيِّئَةًۭ يَكُن لَّهُۥ كِفْلٌۭ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ مُّقِيتًۭا ٨٥
مَنْ
یَّشْفَعْ
شَفَاعَةً
حَسَنَةً
یَّكُنْ
لَّهٗ
نَصِیْبٌ
مِّنْهَا ۚ
وَمَنْ
یَّشْفَعْ
شَفَاعَةً
سَیِّئَةً
یَّكُنْ
لَّهٗ
كِفْلٌ
مِّنْهَا ؕ
وَكَانَ
اللّٰهُ
عَلٰی
كُلِّ
شَیْءٍ
مُّقِیْتًا
۟
Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian (pahala)-nya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari (dosa)nya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
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