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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa' Ayah 79
An-Nisa'
79
4:79
ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيية فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ٧٩
مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍۢ فَمِنَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍۢ فَمِن نَّفْسِكَ ۚ وَأَرْسَلْنَـٰكَ لِلنَّاسِ رَسُولًۭا ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًۭا ٧٩
مَاۤ
اَصَابَكَ
مِنْ
حَسَنَةٍ
فَمِنَ
اللّٰهِ ؗ
وَمَاۤ
اَصَابَكَ
مِنْ
سَیِّئَةٍ
فَمِنْ
نَّفْسِكَ ؕ
وَاَرْسَلْنٰكَ
لِلنَّاسِ
رَسُوْلًا ؕ
وَكَفٰی
بِاللّٰهِ
شَهِیْدًا
۟
Kebajikan apa pun yang kamu peroleh, adalah dari sisi Allah, dan keburukan apa pun yang menimpamu, itu dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu (Muhammad) menjadi Rasul kepada (seluruh) manusia. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi.
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