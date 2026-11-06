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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa' Ayah 76
An-Nisa'
76
4:76
الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا ٧٦
ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱلطَّـٰغُوتِ فَقَـٰتِلُوٓا۟ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۖ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَـٰنِ كَانَ ضَعِيفًا ٧٦
اَلَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا
یُقَاتِلُوْنَ
فِیْ
سَبِیْلِ
اللّٰهِ ۚ
وَالَّذِیْنَ
كَفَرُوْا
یُقَاتِلُوْنَ
فِیْ
سَبِیْلِ
الطَّاغُوْتِ
فَقَاتِلُوْۤا
اَوْلِیَآءَ
الشَّیْطٰنِ ۚ
اِنَّ
كَیْدَ
الشَّیْطٰنِ
كَانَ
ضَعِیْفًا
۟۠
Orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tagut, maka perangilah kawan-kawan setan itu, (karena) sesungguhnya tipu daya setan itu lemah.
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