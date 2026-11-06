[ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ] ئهوه ئێوه چیتانه بۆ كوشتاری كافران ناكهن له پێناو خوای گهورهو رزگار كردنى ئهو كهسانهی كه لاواز كراوان و دیلن و كهوتوونهته ژێر دهستی كافران، یاخود ئهوانهی كه ناتوانن هیجرهت و كۆچ بكهن له مهككهوه بۆ مهدینه له پیاوان و ئافرهتان و مناڵان، (ابن عباس) دهفهرمێت: من و دایكم لهو كهسه لاوازكراوانه بووین له مهككه [ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ] ئهوانهی كه ئهڵێن: خوایه دهرمان بكه لهم شاره كه مهككهیه كه خهڵكهكهی زاڵم و ستهمكاره [ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا (٧٥) ] وه تۆ لهلایهن خۆتهوه پشتیوان و سهرخهرو یارمهتیدهرمان بۆ بنێره.