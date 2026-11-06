Аллах не лишает рабов Своей милости и не закрывает перед ними врата милосердия. Более того, всех тех, кто совершает недостойные поступки, Он призывает исправиться и избавиться от недостатков. Поэтому Он приказал маловерам искренне поклоняться Ему и отправляться на войну на Его пути. Таково самое достоверное из толкований этого аята. Согласно другому толкованию, Аллах велел сражаться на Его пути правоверным, обладающим совершенной верой и подтверждающим ее праведными деяниями. Они продают мирскую жизнь за жизнь будущую, потому что они не жаждут мирских благ и стремятся только к Последней жизни. Из этого толкования следует, что этот аят обращен к правоверным, поскольку именно они готовят себя к сражениям с врагами и обладают твердой верой, обязывающей их поступать так. Что же касается маловеров, которые запаздывают с выступлением в поход, то для них безразлично, примут они участие в джихаде или нет. В таком случае обсуждаемый аят похож на некоторые другие откровения: «Скажи: “Веруйте в него (Коран) или не веруйте! Воистину, когда его читают тем, кому прежде было даровано знание, они падают ниц, касаясь земли своими подбородками. Они говорят: “Хвала нашему Господу! Воистину, обещание нашего Господа непременно исполнится”. Они падают ниц, касаясь земли подбородками и рыдая. И это приумножает их смирение”. Скажи: “Призывайте Аллаха или призывайте Милостивого! Как бы вы ни призывали Его, у Него - самые прекрасные имена”. Не совершай свой намаз громко и не совершай его шепотом, а выбери среднее между этим» (17:107–110); «И даже если они не уверуют в это, Мы уже вверили это другим людям, которые не станут неверующими» (6:89). Согласно третьему толкованию, Аллах велел сражаться на пути Аллаха против неверующих, которые покупают мирскую жизнь за жизнь будущую. В таком случае относительное местоимение стоит в винительном падеже и выступает в роли дополнения. Затем Аллах сказал, что если человек сражается на Его пути, принимая участие в джихаде, вести который приказали Аллах и Его посланник, да благословит его Аллах и приветствует, если он поступает так искренне ради Него и погибает или одерживает победу, то он заслуживает великое вознаграждение. Им являются укрепление его веры и набожности, военная добыча, добрая слава и райская награда, которую Аллах приготовил для муджахедов. Ее не видывал взор, о ней не слышали уши, и она даже не приходила на ум людям.