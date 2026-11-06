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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa' Ayah 73
An-Nisa'
73
4:73
ولين اصابكم فضل من الله ليقولن كان لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما ٧٣
وَلَئِنْ أَصَـٰبَكُمْ فَضْلٌۭ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُۥ مَوَدَّةٌۭ يَـٰلَيْتَنِى كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًۭا ٧٣
وَلَىِٕنْ
اَصَابَكُمْ
فَضْلٌ
مِّنَ
اللّٰهِ
لَیَقُوْلَنَّ
كَاَنْ
لَّمْ
تَكُنْ
بَیْنَكُمْ
وَبَیْنَهٗ
مَوَدَّةٌ
یّٰلَیْتَنِیْ
كُنْتُ
مَعَهُمْ
فَاَفُوْزَ
فَوْزًا
عَظِیْمًا
۟
Dan sungguh, jika kamu mendapat karunia (kemenangan) dari Allah, tentulah dia mengatakan seakan-akan belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan dia, "Wahai, sekiranya aku bersama mereka, tentu aku akan memperoleh kemenangan yang agung (pula)."
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