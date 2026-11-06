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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa' Ayah 72
An-Nisa'
72
4:72
وان منكم لمن ليبطين فان اصابتكم مصيبة قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا ٧٢
وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَـٰبَتْكُم مُّصِيبَةٌۭ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَىَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًۭا ٧٢
وَاِنَّ
مِنْكُمْ
لَمَنْ
لَّیُبَطِّئَنَّ ۚ
فَاِنْ
اَصَابَتْكُمْ
مُّصِیْبَةٌ
قَالَ
قَدْ
اَنْعَمَ
اللّٰهُ
عَلَیَّ
اِذْ
لَمْ
اَكُنْ
مَّعَهُمْ
شَهِیْدًا
۟
Dan sesungguhnya di antara kamu pasti ada orang yang sangat enggan (ke medan pertempuran). Lalu jika kamu ditimpa musibah dia berkata, "Sungguh, Allah telah memberikan nikmat kepadaku karena aku tidak ikut berperang bersama mereka."
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