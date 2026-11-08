[ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ ] بهڵام ئهوانهی كه له زانیاریدا زۆر دامهزراو و جێگیرو چهسپاون [ وَالْمُؤْمِنُونَ ] وه ئهوانهی كه ئیمانیان هێنا له جولهكه وهكو (عبدالله¬ى كوڕى سهلام) و (سهعلهبهى كوڕى سهعید) و (زهیدى كوڕى سهعید) و (ئهسهدى كوڕى عوبێد) [ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ] ئیمانیان بهو قورئانه ههیه كه بۆ سهر تۆ دابهزیووه [ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ] وه ئیمانیان بهههموو ئهو كتێبانه ههیه كه له پێش تۆ بۆ پێغهمبهرانی تر دابهزیووه [ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ ] وه ئهوانهی كه نوێژهكانیان ئهكهن [ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ] وه زهكاتی ماڵهكانیان ئهدهن، یان دهرونى خۆیان پاك دهكهنهوه [ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ] وه ئیمان بهخواو بهڕۆژی دوایی ئههێنن [ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا (١٦٢) ] ئهمانه ئهجرو پاداشتێكی زۆر گهورهیان ئهدهینهوه به بهههشت.