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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa' Ayah 159
An-Nisa'
159
4:159
وان من اهل الكتاب الا ليومنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا ١٥٩
وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًۭا ١٥٩
وَاِنْ
مِّنْ
اَهْلِ
الْكِتٰبِ
اِلَّا
لَیُؤْمِنَنَّ
بِهٖ
قَبْلَ
مَوْتِهٖ ۚ
وَیَوْمَ
الْقِیٰمَةِ
یَكُوْنُ
عَلَیْهِمْ
شَهِیْدًا
۟ۚ
Tidak ada seorang pun di antara Ahli Kitab yang tidak beriman kepadanya (Isa) menjelang kematiannya.
1
Dan pada hari Kiamat dia (Isa) akan menjadi saksi atas mereka.
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