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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa' Ayah 158
An-Nisa'
158
4:158
بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما ١٥٨
بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًۭا ١٥٨
بَلْ
رَّفَعَهُ
اللّٰهُ
اِلَیْهِ ؕ
وَكَانَ
اللّٰهُ
عَزِیْزًا
حَكِیْمًا
۟
tetapi Allah telah mengangkat Isa kehadirat-Nya.
1
Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.
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Tafsir Fathul Majid
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