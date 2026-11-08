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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa' Ayah 156
An-Nisa'
156
4:156
وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما ١٥٦
وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَـٰنًا عَظِيمًۭا ١٥٦
وَّبِكُفْرِهِمْ
وَقَوْلِهِمْ
عَلٰی
مَرْیَمَ
بُهْتَانًا
عَظِیْمًا
۟ۙ
dan (Kami hukum juga) karena kekafiran mereka (terhadap Isa), dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam,
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