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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa' Ayah 146
An-Nisa'
146
4:146
الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولايك مع المومنين وسوف يوت الله المومنين اجرا عظيما ١٤٦
إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ وَأَصْلَحُوا۟ وَٱعْتَصَمُوا۟ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُوا۟ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًۭا ١٤٦
اِلَّا
الَّذِیْنَ
تَابُوْا
وَاَصْلَحُوْا
وَاعْتَصَمُوْا
بِاللّٰهِ
وَاَخْلَصُوْا
دِیْنَهُمْ
لِلّٰهِ
فَاُولٰٓىِٕكَ
مَعَ
الْمُؤْمِنِیْنَ ؕ
وَسَوْفَ
یُؤْتِ
اللّٰهُ
الْمُؤْمِنِیْنَ
اَجْرًا
عَظِیْمًا
۟
kecuali orang-orang yang bertobat dan memperbaiki diri
1
dan berpegang teguh pada (agama) Allah dan dengan tulus ikhlas (menjalankan) agama mereka karena Allah. Maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman.
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