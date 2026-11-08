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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa' Ayah 145
An-Nisa'
145
4:145
ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا ١٤٥
إِنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ١٤٥
اِنَّ
الْمُنٰفِقِیْنَ
فِی
الدَّرْكِ
الْاَسْفَلِ
مِنَ
النَّارِ ۚ
وَلَنْ
تَجِدَ
لَهُمْ
نَصِیْرًا
۟ۙ
Sungguh, orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka,
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