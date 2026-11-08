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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa' Ayah 138
An-Nisa'
138
4:138
بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما ١٣٨
بَشِّرِ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٣٨
بَشِّرِ
الْمُنٰفِقِیْنَ
بِاَنَّ
لَهُمْ
عَذَابًا
اَلِیْمَا
۟ۙ
Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.