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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa' Ayah 137
An-Nisa'
137
4:137
ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا ١٣٧
إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ ثُمَّ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ ثُمَّ ٱزْدَادُوا۟ كُفْرًۭا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًۢا ١٣٧
اِنَّ
الَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا
ثُمَّ
كَفَرُوْا
ثُمَّ
اٰمَنُوْا
ثُمَّ
كَفَرُوْا
ثُمَّ
ازْدَادُوْا
كُفْرًا
لَّمْ
یَكُنِ
اللّٰهُ
لِیَغْفِرَ
لَهُمْ
وَلَا
لِیَهْدِیَهُمْ
سَبِیْلًا
۟ؕ
Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman (lagi), kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak (pula) menunjukkan kepada mereka jalan (yang lurus).
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