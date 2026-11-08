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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa' Ayah 133
An-Nisa'
133
4:133
ان يشا يذهبكم ايها الناس ويات باخرين وكان الله على ذالك قديرا ١٣٣
إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِـَٔاخَرِينَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًۭا ١٣٣
اِنْ
یَّشَاْ
یُذْهِبْكُمْ
اَیُّهَا
النَّاسُ
وَیَاْتِ
بِاٰخَرِیْنَ ؕ
وَكَانَ
اللّٰهُ
عَلٰی
ذٰلِكَ
قَدِیْرًا
۟
Kalau Allah menghendaki, niscaya dimusnahkan-Nya kamu semua wahai manusia! Kemudian Dia datangkan (umat) yang lain (sebagai penggantimu). Dan Allah Mahakuasa berbuat demikian.
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