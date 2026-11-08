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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa' Ayah 130
An-Nisa'
130
4:130
وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ١٣٠
وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّۭا مِّن سَعَتِهِۦ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ وَٰسِعًا حَكِيمًۭا ١٣٠
وَاِنْ
یَّتَفَرَّقَا
یُغْنِ
اللّٰهُ
كُلًّا
مِّنْ
سَعَتِهٖ ؕ
وَكَانَ
اللّٰهُ
وَاسِعًا
حَكِیْمًا
۟
Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya), Mahabijaksana.
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Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.