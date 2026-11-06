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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa' Ayah 123
An-Nisa'
123
4:123
ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ١٢٣
لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَآ أَمَانِىِّ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ ۗ مَن يَعْمَلْ سُوٓءًۭا يُجْزَ بِهِۦ وَلَا يَجِدْ لَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّۭا وَلَا نَصِيرًۭا ١٢٣
لَیْسَ
بِاَمَانِیِّكُمْ
وَلَاۤ
اَمَانِیِّ
اَهْلِ
الْكِتٰبِ ؕ
مَنْ
یَّعْمَلْ
سُوْٓءًا
یُّجْزَ
بِهٖ ۙ
وَلَا
یَجِدْ
لَهٗ
مِنْ
دُوْنِ
اللّٰهِ
وَلِیًّا
وَّلَا
نَصِیْرًا
۟
(Pahala dari Allah) itu bukanlah angan-anganmu
1
dan bukan (pula) angan-angan Ahli Kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu, dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah.
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