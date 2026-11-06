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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa' Ayah 121
An-Nisa'
121
4:121
اولايك ماواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا ١٢١
أُو۟لَـٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًۭا ١٢١
اُولٰٓىِٕكَ
مَاْوٰىهُمْ
جَهَنَّمُ ؗ
وَلَا
یَجِدُوْنَ
عَنْهَا
مَحِیْصًا
۟
Mereka (yang tertipu) itu tempatnya di neraka Jahanam dan mereka tidak akan mendapat tempat (lain untuk) lari darinya.
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