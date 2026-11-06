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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa' Ayah 120
An-Nisa'
120
4:120
يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا ١٢٠
يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ إِلَّا غُرُورًا ١٢٠
یَعِدُهُمْ
وَیُمَنِّیْهِمْ ؕ
وَمَا
یَعِدُهُمُ
الشَّیْطٰنُ
اِلَّا
غُرُوْرًا
۟
(Setan itu) memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.
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