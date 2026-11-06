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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa' Ayah 117
An-Nisa'
117
4:117
ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا ١١٧
إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ إِنَـٰثًۭا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَـٰنًۭا مَّرِيدًۭا ١١٧
اِنْ
یَّدْعُوْنَ
مِنْ
دُوْنِهٖۤ
اِلَّاۤ
اِنٰثًا ۚ
وَاِنْ
یَّدْعُوْنَ
اِلَّا
شَیْطٰنًا
مَّرِیْدًا
۟ۙ
Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah ināṡan (berhala),
1
dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka,
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