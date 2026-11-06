Всевышний Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, потому что подобный поступок подразумевает поношение Господа миров, нарушение единобожия и равнение с Ним творений, которые не способны помочь или навредить даже самим себе, к Владыке, Который распоряжается всем добром и злом и является Единственным, Кто одаряет рабов благами и оберегает их от несчастий, Который обладает всесторонним совершенством и не испытывает никаких нужд. Самой великой несправедливостью и самым глубоким заблуждением является отказ от искреннего поклонения Богу, обладающему такими величественными качествами, и поклонение творениям, которые лишены качеств совершенства и постоянно испытывают нужду. Небытие, несовершенство и всесторонняя нужда - вот качества, присущие творениям. Что же касается тех, кто совершает грехи и проступки, уступающие по своей тяжести многобожию, то их судьба зависит от волеизъявления Аллаха. Он может простить их, проявив милосердие и мудрость, но может наказать их за эти грехи, поступив мудро и справедливо.