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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa' Ayah 112
An-Nisa'
112
4:112
ومن يكسب خطيية او اثما ثم يرم به برييا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ١١٢
وَمَن يَكْسِبْ خَطِيٓـَٔةً أَوْ إِثْمًۭا ثُمَّ يَرْمِ بِهِۦ بَرِيٓـًۭٔا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَـٰنًۭا وَإِثْمًۭا مُّبِينًۭا ١١٢
وَمَنْ
یَّكْسِبْ
خَطِیْٓئَةً
اَوْ
اِثْمًا
ثُمَّ
یَرْمِ
بِهٖ
بَرِیْٓـًٔا
فَقَدِ
احْتَمَلَ
بُهْتَانًا
وَّاِثْمًا
مُّبِیْنًا
۟۠
Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh, dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata.
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