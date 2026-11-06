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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa' Ayah 110
An-Nisa'
110
4:110
ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ١١٠
وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًۭا رَّحِيمًۭا ١١٠
وَمَنْ
یَّعْمَلْ
سُوْٓءًا
اَوْ
یَظْلِمْ
نَفْسَهٗ
ثُمَّ
یَسْتَغْفِرِ
اللّٰهَ
یَجِدِ
اللّٰهَ
غَفُوْرًا
رَّحِیْمًا
۟
Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
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