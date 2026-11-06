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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa' Ayah 109
An-Nisa'
109
4:109
ها انتم هاولاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ام من يكون عليهم وكيلا ١٠٩
هَـٰٓأَنتُمْ هَـٰٓؤُلَآءِ جَـٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَـٰدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًۭا ١٠٩
هٰۤاَنْتُمْ
هٰۤؤُلَآءِ
جَادَلْتُمْ
عَنْهُمْ
فِی
الْحَیٰوةِ
الدُّنْیَا ۫
فَمَنْ
یُّجَادِلُ
اللّٰهَ
عَنْهُمْ
یَوْمَ
الْقِیٰمَةِ
اَمْ
مَّنْ
یَّكُوْنُ
عَلَیْهِمْ
وَكِیْلًا
۟
Itulah kamu! Kamu berdebat untuk (membela) mereka dalam kehidupan dunia ini, tetapi siapa yang akan menentang Allah untuk (membela) mereka pada hari Kiamat? Atau siapakah yang menjadi pelindung mereka (terhadap azab Allah)?
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