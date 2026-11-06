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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa' Ayah 108
An-Nisa'
108
4:108
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ١٠٨
يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ١٠٨
یَّسْتَخْفُوْنَ
مِنَ
النَّاسِ
وَلَا
یَسْتَخْفُوْنَ
مِنَ
اللّٰهِ
وَهُوَ
مَعَهُمْ
اِذْ
یُبَیِّتُوْنَ
مَا
لَا
یَرْضٰی
مِنَ
الْقَوْلِ ؕ
وَكَانَ
اللّٰهُ
بِمَا
یَعْمَلُوْنَ
مُحِیْطًا
۟
mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena Allah bersama mereka, ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridai-Nya. Dan Allah Maha Meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan.
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