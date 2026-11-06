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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa' Ayah 104
An-Nisa'
104
4:104
ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تالمون فانهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما ١٠٤
وَلَا تَهِنُوا۟ فِى ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ ۖ إِن تَكُونُوا۟ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٤
وَلَا
تَهِنُوْا
فِی
ابْتِغَآءِ
الْقَوْمِ ؕ
اِنْ
تَكُوْنُوْا
تَاْلَمُوْنَ
فَاِنَّهُمْ
یَاْلَمُوْنَ
كَمَا
تَاْلَمُوْنَ ۚ
وَتَرْجُوْنَ
مِنَ
اللّٰهِ
مَا
لَا
یَرْجُوْنَ ؕ
وَكَانَ
اللّٰهُ
عَلِیْمًا
حَكِیْمًا
۟۠
Dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka (musuhmu). Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah mereka pun menderita kesakitan (pula), sebagaimana kamu rasakan, sedang kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.
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