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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa' Ayah 100
An-Nisa'
100
4:100
۞ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما ١٠٠
۞ وَمَن يُهَاجِرْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِى ٱلْأَرْضِ مُرَٰغَمًۭا كَثِيرًۭا وَسَعَةًۭ ۚ وَمَن يَخْرُجْ مِنۢ بَيْتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدْرِكْهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًۭا رَّحِيمًۭا ١٠٠
وَمَنْ
یُّهَاجِرْ
فِیْ
سَبِیْلِ
اللّٰهِ
یَجِدْ
فِی
الْاَرْضِ
مُرٰغَمًا
كَثِیْرًا
وَّسَعَةً ؕ
وَمَنْ
یَّخْرُجْ
مِنْ
بَیْتِهٖ
مُهَاجِرًا
اِلَی
اللّٰهِ
وَرَسُوْلِهٖ
ثُمَّ
یُدْرِكْهُ
الْمَوْتُ
فَقَدْ
وَقَعَ
اَجْرُهٗ
عَلَی
اللّٰهِ ؕ
وَكَانَ
اللّٰهُ
غَفُوْرًا
رَّحِیْمًا
۟۠
Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan (rezeki) yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
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