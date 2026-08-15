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tafsir: Taha 20:97
Taha
97
20:97
قال فاذهب فان لك في الحياة ان تقول لا مساس وان لك موعدا لن تخلفه وانظر الى الاهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا ٩٧
قَالَ فَٱذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِى ٱلْحَيَوٰةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ ۖ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًۭا لَّن تُخْلَفَهُۥ ۖ وَٱنظُرْ إِلَىٰٓ إِلَـٰهِكَ ٱلَّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًۭا ۖ لَّنُحَرِّقَنَّهُۥ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُۥ فِى ٱلْيَمِّ نَسْفًا ٩٧
قَالَ
فَاذْهَبْ
فَاِنَّ
لَكَ
فِی
الْحَیٰوةِ
اَنْ
تَقُوْلَ
لَا
مِسَاسَ ۪
وَاِنَّ
لَكَ
مَوْعِدًا
لَّنْ
تُخْلَفَهٗ ۚ
وَانْظُرْ
اِلٰۤی
اِلٰهِكَ
الَّذِیْ
ظَلْتَ
عَلَیْهِ
عَاكِفًا ؕ
لَنُحَرِّقَنَّهٗ
ثُمَّ
لَنَنْسِفَنَّهٗ
فِی
الْیَمِّ
نَسْفًا
۟
Dia (Musa) berkata, "Pergilah kau! Maka sesungguhnya di dalam kehidupan (di dunia) engkau (hanya dapat) mengatakan, ‘Janganlah menyentuh (aku)’!
1
Dan engkau pasti mendapat (hukuman) yang telah dijanjikan (di akhirat) yang tidak mungkin engkau hindari, dan lihatlah tuhanmu itu yang engkau tetap menyembahnya. Kami pasti akan membakarnya, kemudian sungguh kami akan menghamburkannya (abunya) ke dalam laut (berserakan).
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{موسا پێغەمبەر -
صلی الله علیه وسلم
-گوێلكە ئاڵتونییەكە دەسوتێنێت} [
قَالَ فَاذْهَبْ
] موسا -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووی: دهی بڕۆ ئێره بهجێبهێلهو دوور بكهوه لێره [
فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ
] چونكه دهستت بۆ شتێك برد كه بۆت نهبوو دهستى بۆ بهریت، تا له ژیاندا بی ئهبێ كهس لێت نزیك نهبێتهوهو تێكهڵى خهڵكى نهبیت، نهفی كردو دووری خستهوهو فهرمانی كرد به بهنی ئیسرائیل كه جارێكی تر لێی نزیك نهبنهوهو كهس قسهی لهگهڵ نهكات وهكو سزایهك بۆی [
وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ
] وه به دڵنیایى تۆ مهوعیدێكیشت ههیه كه خوای گهوره ئهو مهوعیده له كاتی خۆی جێبهجێ ئهكات كه ڕۆژی قیامهته لهوێ خوای گهوره سزات ئهدات [
وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا
] وه سهیری خوایهكهت بكه كه بهردهوام مایتهوه لهسهری و عیبادهتیت دهكرد [
لَنُحَرِّقَنَّهُ
] ئهبێ بیسووتێنین به ئاگر [
ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا (٩٧)
] پاشانیش خۆڵهمێشهكهی فڕێ ئهدهینه ناو دهریاوهو بڵاوی ئهكهینهوه تا با بیبات.