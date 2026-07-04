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Taha
81
20:81
كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى ٨١
كُلُوا۟ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا رَزَقْنَـٰكُمْ وَلَا تَطْغَوْا۟ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِى ۖ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِى فَقَدْ هَوَىٰ ٨١
كُلُوْا
مِنْ
طَیِّبٰتِ
مَا
رَزَقْنٰكُمْ
وَلَا
تَطْغَوْا
فِیْهِ
فَیَحِلَّ
عَلَیْكُمْ
غَضَبِیْ ۚ
وَمَنْ
یَّحْلِلْ
عَلَیْهِ
غَضَبِیْ
فَقَدْ
هَوٰی
۟
Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. Barangsiapa ditimpa kemurkaan-Ku, maka sungguh, binasalah dia.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ
] بخۆن لهو خواردنه بهتام و چێژو حهڵاڵانهی كه پێمان بهخشیون بهڵام سنوور مهبهزێنن، یاخود كوفرانهبژێری نیعمهتی خوای گهوره نهكهن [
فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي
] لهبهر ئهوهی سزای من دائهبهزێته سهرتان [
وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى (٨١)
] وه ههر كهسێكیش تووڕهبوون و سزای منی بۆ جێبهجێ بێ ئهوه بههیلاك ئهچێت و فڕێ ئهدرێته شوێنی نزم كه قوڵایی دۆزهخه.