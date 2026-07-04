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Taha
79
20:79
واضل فرعون قومه وما هدى ٧٩
وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُۥ وَمَا هَدَىٰ ٧٩
وَاَضَلَّ
فِرْعَوْنُ
قَوْمَهٗ
وَمَا
هَدٰی
۟
Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى (٧٩)
] وه فیرعهون قهومهكهی خۆی گومڕا كردو له ڕێی ڕاست دهری كردن وه هیدایهتی نهدان بۆ ڕێگای ڕاست.