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Taha
73
20:73
انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى ٧٣
إِنَّآ ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَـٰيَـٰنَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ ۗ وَٱللَّهُ خَيْرٌۭ وَأَبْقَىٰٓ ٧٣
اِنَّاۤ
اٰمَنَّا
بِرَبِّنَا
لِیَغْفِرَ
لَنَا
خَطٰیٰنَا
وَمَاۤ
اَكْرَهْتَنَا
عَلَیْهِ
مِنَ
السِّحْرِ ؕ
وَاللّٰهُ
خَیْرٌ
وَّاَبْقٰی
۟
Kami benar-benar telah beriman kepada Tuhan kami, agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah engkau paksakan kepada kami. Dan Allah lebih baik (pahala-Nya) dan lebih kekal (azab-Nya)."
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
Refleksi
Refleksi merupakan perspektif personal (sudah ditinjau demi kualitas) dan bukan merupakan rujukan
Ali Ali
Mengikuti
48 minggu yang lalu
·
Referensi
Ayat 20:73, 20:131, 42:36, 55:26-27, 28:60, 93:3
بسم الله الرحمن الرحيم
I woke up today — Alhamdulillāh — not recalling a single dream.
But as the morning settled in, pieces came back to me.
And with them… a wave of nostalgia.
It was about my old friends.
From back in middle school —
the first time I ever truly felt what it meant to have friends.
Back then, I was still homeschooled.
In elementary school, I didn’t really feel the need to belong.
I wasn’t shy — I talked, I laughed —
but I nev...
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