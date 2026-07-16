Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Taha
66
20:66
قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى ٦٦
قَالَ بَلْ أَلْقُوا۟ ۖ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ٦٦
قَالَ
بَلْ
اَلْقُوْا ۚ
فَاِذَا
حِبَالُهُمْ
وَعِصِیُّهُمْ
یُخَیَّلُ
اِلَیْهِ
مِنْ
سِحْرِهِمْ
اَنَّهَا
تَسْعٰی
۟
Dia (Musa) berkata, "Silakan kamu melemparkan!" Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang olehnya (Musa) seakan-akan ia merayap cepat, karena sihir mereka.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{جادووگەران حەبلو گۆچان دەكەن بە مار} [
قَالَ بَلْ أَلْقُوا
] موساش -
صلی الله علیه وسلم
- وهكو بێ بایهخیهك فهرمووى: بهڵكو ئێوه دهست پێ بكهن و چیتان له دهست دێت بیكهن [
فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ
] كاتێك كه ئهو حهبل و گۆچانانهی كه پێیان بوو ههڵیاندا [
يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى (٦٦)
] سیحریان له چاوی خهڵكهكه كردو خهڵكى وایانزانی كه ئهمه ههمووی بووه به مارو ههژدیهاو بهخێرایی ئهڕوات.