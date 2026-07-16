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Taha
56
20:56
ولقد اريناه اياتنا كلها فكذب وابى ٥٦
وَلَقَدْ أَرَيْنَـٰهُ ءَايَـٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ٥٦
وَلَقَدْ
اَرَیْنٰهُ
اٰیٰتِنَا
كُلَّهَا
فَكَذَّبَ
وَاَبٰی
۟
Dan sungguh, Kami telah memperlihatkan kepadanya (Fir'aun) tanda-tanda (kebesaran) Kami semuanya,
1
ternyata dia mendustakan dan enggan (menerima kebenaran).
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى (٥٦)
] وه ههموو نیشانهو موعجیزهكانمان نیشانی فیرعهون دا بهڵام ئهو ههر موسای -
صلی الله علیه وسلم
- بهدرۆ زانی وه ڕهتی كردهوه كه ئیمانی پێ بێنێ.