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Taha
55
20:55
۞ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى ٥٥
۞ مِنْهَا خَلَقْنَـٰكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ٥٥
مِنْهَا
خَلَقْنٰكُمْ
وَفِیْهَا
نُعِیْدُكُمْ
وَمِنْهَا
نُخْرِجُكُمْ
تَارَةً
اُخْرٰی
۟
Darinya (tanah) itulah Kami menciptakan kamu dan kepadanyalah Kami akan mengembalikan kamu dan dari sanalah Kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ
] لهو زهویه لهو خۆڵه دروستمان كردوون، واته: ئادهم بنچینهو ئهسڵی له خۆڵ بووه [
وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ
] پاشانیش ئهتانگهڕێنینهوه بۆ ناو زهوی كاتێك كه ئهمرن [
وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى (٥٥)
] وه له ڕۆژی قیامهتیش جارێكی تر له زهوی دهرتانئهكهینهوهو زیندووتان ئهكهینهوه.