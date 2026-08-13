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tafsir: Taha 20:49
Taha
49
20:49
قال فمن ربكما يا موسى ٤٩
قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَـٰمُوسَىٰ ٤٩
قَالَ
فَمَنْ
رَّبُّكُمَا
یٰمُوْسٰی
۟
Dia (Fir'aun) berkata, "Siapakah Tuhanmu berdua, wahai Musa?"
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
السعدي Al-Sa'di
أي:
قال فرعون لموسى على وجه الإنكار:
{ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى }