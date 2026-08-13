Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
tafsir: Taha 20:47
Taha
47
20:47
فاتياه فقولا انا رسولا ربك فارسل معنا بني اسراييل ولا تعذبهم قد جيناك باية من ربك والسلام على من اتبع الهدى ٤٧
فَأْتِيَاهُ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ۖ قَدْ جِئْنَـٰكَ بِـَٔايَةٍۢ مِّن رَّبِّكَ ۖ وَٱلسَّلَـٰمُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰٓ ٤٧
فَاْتِیٰهُ
فَقُوْلَاۤ
اِنَّا
رَسُوْلَا
رَبِّكَ
فَاَرْسِلْ
مَعَنَا
بَنِیْۤ
اِسْرَآءِیْلَ ۙ۬
وَلَا
تُعَذِّبْهُمْ ؕ
قَدْ
جِئْنٰكَ
بِاٰیَةٍ
مِّنْ
رَّبِّكَ ؕ
وَالسَّلٰمُ
عَلٰی
مَنِ
اتَّبَعَ
الْهُدٰی
۟
Maka pergilah kamu berdua kepadanya (Fir'aun) dan katakanlah, "Sungguh, kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israil bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka.
1
Sungguh, kami datang kepadamu dengan membawa bukti (atas kerasulan kami) dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ
] بڕۆن بۆ لای فیرعهون و پێى بڵێن: ئێمه نێردراوی پهروهردگارتین و تۆ بهنی ئیسرائیلمان لهگهڵدا بنێرهو واز له چهوساندنهوهیان بێنهو سزایان مهده، كه بهردهوام سزای ئهدان و كوڕهكانی ئهكوشت و كچهكانی بۆ خزمهتكاری بهكارهێناوهو باری قورسی خستبووه سهرشانیان [
قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ
] پێی بڵێن: به دڵنیایی ئێمه موعجیزهیهكمان له لایهن پهروهردگارهوه بۆ هێناویت كه گۆچانهكهو دهستی بوو [
وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى (٤٧)
] وه سڵاوی خوای گهوره لهسهر كهسێك بێ كه شوێن هیدایهتی خوای گهوره ئهكهوێت.