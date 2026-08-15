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tafsir: Taha 20:133
Taha
133
20:133
وقالوا لولا ياتينا باية من ربه اولم تاتهم بينة ما في الصحف الاولى ١٣٣
وَقَالُوا۟ لَوْلَا يَأْتِينَا بِـَٔايَةٍۢ مِّن رَّبِّهِۦٓ ۚ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِى ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ١٣٣
وَقَالُوْا
لَوْلَا
یَاْتِیْنَا
بِاٰیَةٍ
مِّنْ
رَّبِّهٖ ؕ
اَوَلَمْ
تَاْتِهِمْ
بَیِّنَةُ
مَا
فِی
الصُّحُفِ
الْاُوْلٰی
۟
Dan mereka berkata, "Mengapa dia tidak membawa tanda (bukti) kepada kami dari Tuhannya?" Bukankah telah datang kepada mereka bukti (yang nyata) sebagaimana yang tersebut di dalam kitab-kitab yang dahulu?
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﴿وَقَالُوا۟﴾ الْمُشْرِكُونَ ﴿لَوۡلَا﴾ هَلَّا ﴿یَأۡتِینَا﴾ مُحَمَّد ﴿بِـَٔایَةࣲ مِّن رَّبِّهِۦۤۚ﴾ مما يقترحونه ﴿أَوَلَمۡ تَأۡتِهِم﴾ بِالتَّاءِ وَالْيَاء ﴿بَیِّنَةُ﴾ بَيَان ﴿مَا فِی ٱلصُّحُفِ ٱلۡأُولَىٰ ١٣٣﴾ الْمُشْتَمِل عَلَيْهِ الْقُرْآن مِنْ أَنْبَاء الْأُمَم الْمَاضِيَة وَإِهْلَاكهمْ بِتَكْذِيبِ الرُّسُل