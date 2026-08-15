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tafsir: Taha 20:130
Taha
130
20:130
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن اناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى ١٣٠
فَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ ءَانَآئِ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ١٣٠
فَاصْبِرْ
عَلٰی
مَا
یَقُوْلُوْنَ
وَسَبِّحْ
بِحَمْدِ
رَبِّكَ
قَبْلَ
طُلُوْعِ
الشَّمْسِ
وَقَبْلَ
غُرُوْبِهَا ۚ
وَمِنْ
اٰنَآئِ
الَّیْلِ
فَسَبِّحْ
وَاَطْرَافَ
النَّهَارِ
لَعَلَّكَ
تَرْضٰی
۟
Maka sabarlah engkau (Muhammad) atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum matahari terbit, dan sebelum terbenam; dan bertasbihlah (pula) pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari, agar engkau merasa tenang.
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Tafseer Jalalayn
﴿فَٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَا یَقُولُونَ﴾ مَنْسُوخ بِآيَةِ الْقِتَال ﴿وَسَبِّحۡ﴾ صَلِّ ﴿بِحَمۡدِ رَبِّكَ﴾ حَال أَيْ مُلْتَبِسًا بِهِ ﴿قَبۡلَ طُلُوعِ ٱلشَّمۡسِ﴾ صَلَاة الصُّبْح ﴿وَقَبۡلَ غُرُوبِهَاۖ﴾ صَلَاة الْعَصْر ﴿وَمِنۡ ءَانَاۤىِٕ ٱلَّیۡلِ﴾ سَاعَاته ﴿فَسَبِّحۡ﴾ صَلِّ الْمَغْرِب وَالْعِشَاء ﴿وَأَطۡرَافَ ٱلنَّهَارِ﴾ عَطْف عَلَى مَحَلّ مِنْ آنَاء الْمَنْصُوب أَيْ صَلِّ الظُّهْر لِأَنَّ وَقْتهَا يَدْخُل بِزَوَالِ الشَّمْس فَهُوَ طَرَف النِّصْف الْأَوَّل وَطَرَف النِّصْف الثَّانِي ﴿لَعَلَّكَ تَرۡضَىٰ ١٣٠﴾ بِمَا تُعْطَى مِنْ الثَّوَاب